Дочь Тимошенко летела в Брюссель под №8?

Дочь премьер-министра Украины Юлии Тимошенко – Евгения прибыла на конференцию «Женщины: стабилизируя опасный мир» в Брюсселе не за свой счет, как было заявлено журналистам, а в общем списке правительственной делегации.

Об этом пишет Коммерсант-Украина, ссылаясь на данные из программы визита, которую раздавали членам основной делегации. Издание отмечает, что с недавних пор члены правительства получают программы, отличные от тех, которые получают журналисты.

В частности, в правительственном экземпляре программы визита (в отличие от журналистского экземпляра) под #8 в числе лиц, следующих правительственным рейсом из Киева в Брюссель, а затем из Брюсселя в Киев, значится "Тимошенко Евгения Александровна – дочь премьер-министра Украины". Присутствие дочери премьера на борту правительственного самолета подтвердил источник Коммерсанта в представительстве Украины при ЕС: "Юлию Тимошенко встречали Ярослав Коваль (посол Украины в Бельгии.– Коммерсант) и Василий Филипчук (заместитель председателя миссии Украины при ЕС.–Коммерсант). Им срочно пришлось искать второй букет для сопровождающего премьера лица".

В то же время пресс-секретарь премьера Марина Сорока пояснила, что Евгения Тимошенко прибыла в Брюссель отдельно от матери. "Женя приехала по собственной инициативе, самостоятельно и полностью за собственный счет",– заявила госпожа Сорока.