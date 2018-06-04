Пальмовое масло с привкусом "радикального" популизма

Верховная Рада, которая зачастую месяцами не может принять не терпящие отлагательств важные для Украины законы, вдруг очень оперативно одобрила в первом чтении скандальный законопроект, пролежавший «под сукном» два года. Не сработали даже отрицательные заключения по этому документу двух профильных парламентских комитетов и научно-экспертного управления парламента. Речь идет о законопроекте, которым предлагается запретить применение пальмового масла в производстве продуктов питания и установить административную ответственность за введение в оборот или реализацию пищевых продуктов с его содержанием. Инициатором такого шага выступила Радикальная партия Олега Ляшко. «За» их идею проголосовали 233 депутата и ни один из парламентариев не был против.

Видимо, сработала «пламенная» речь Ляшко (смотреть на которую, пожалуй, стоит с учетом будущих выборов). «Борьба за рассмотрение этого законопроекта в первом чтении продолжалась два года. Думаю, не менее напряженная будет борьба за принятие его в целом. Надеюсь, что после этого главный кондитер не применит вето на этот законопроект. Пусть это пальмовое масло обезьяны едят! Украинские дети должны употреблять качественную продукцию, а крестьяне должны продавать свое молоко», - заявил Ляшко, заверив, что не прекратит борьбу за запрет пальмового масла в Украине, пока закон не вступит в силу, так как это – «развитие национального производства и украинской экономики в целом, и ключевое: запрет пальмового масла – это сохранение жизни и здоровья украинских граждан. Нельзя ради сверхприбылей травить людей импортной бодягой».

Вероятно, попав на популистский крючок главного «радикала», депутаты не удосужились ознакомиться с рекомендательными выводами Минагропрода по этому документу, предоставленными еще в 2016 году – в разгар обсуждений этого законопроекта в профильных комитетах. Ведомство подчеркивало, что продукты переработки пальмового масла являются одними из базовых при производстве мучных кондитерских и хлебобулочных изделий, в молочной отрасли, для производства спредов, мороженого, продуктов быстрого приготовления и фритюра. Пальмовое масло, как отметили в Минагропроде, входит в число 17-ти видов растительных масел, которые соответствуют международным пищевым стандартам ФАО и ВОЗ.

«Широкое применение пальмового масла в пищевой отрасли обусловлено его уникальными потребительскими свойствами.

Маргариновая, кондитерская и другие отрасли пищевой промышленности Украины имеют значительную потребность в жирах, характеризующихся узким диапазоном твердости, температур плавления и других структурно-механических и физико-химических характеристик. Поэтому перед производителями жировой продукции встает выбор: либо применять жиры с большим количеством трансизомеров, или использовать твердые жиры биогенного происхождения, а именно - тропические жиры. Кроме того, пальмовое масло не подвержено горечи и увеличивает срок годности продуктов питания. Альтернативы пальмовому маслу на данный момент не существует», - заявляют в ведомстве.

Кстати, по информации Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика, пальмовое масло используется даже при производстве заменителей грудного молока в качестве источника пальмитиновой кислоты. А в энциклопедии «Питание и здоровье» в редакции доктора медицинских наук, директора Центра питания человека Школы общественного здоровья университета им. Дж.Хопкинса Бенджамина Кабальеро отмечается, что в ходе ряда испытаний в Европе, США и Азии подтвердился факт, что благодаря своим антиоксидантным свойствам пальмовое масло модулирует холестерин, защищая организм человека от сердечно-сосудистых заболеваний. Оно богато природным источником витамина Е и практически полностью усваивается организмом человека – на 97%.

В связи с этим, как указывают в Минагропроде, утверждать, что пальмовое масло является вредным для здоровья человека и влияет на показатели безопасности или качества пищевой продукции, некорректно.

«Не отрицая необходимости принятия дополнительных мер по защите здоровья населения и предупреждению фальсификации пищевой продукции, прежде всего молочной, следует отметить, что введение запрета на оборот или реализацию пищевой продукции с содержанием пальмового масла не имеет научного или практического обоснования.

Поэтому Минагропрод не поддерживает данный законопроект», - подчеркнули в ведомстве.

В профильных ассоциациях принятие в первом чтении «пальмового» закона вызвало бурную реакцию – они категорически против этого документа и считают, что такие действия могут ввести молочную и жировую отрасли в коллапс. А бороться нужно не с пальмовым маслом, а с фальсификацией продукции. Причем, вред для здоровья украинцев надо искать не в «пальме», а в так называемых трансизомерах жирных кислот, проще говоря, в трансжирах, которые являются «побочкой» гидрогенизации – переработки подсолнечного, соевого, рапсового масел из жидкого состояния в пластичное, что необходимо для производства продуктов питания.

«Во благо» здоровья развалить пищевую отрасль

В ассоциации «Укролияпром» подчеркивают, что во всем мире потребляется пальмовое масло, лидерами по его использованию являются высокоразвитые страны – ЕС (2,7 млн тонн в год), США (1,3 млн тонн), Япония (700 тыс тонн), Канада (700 тыс тонн), Индия (11,1 млн тонн), Китай (2,6 млн тонн).

Ассоциация «Укролияпром» настаивает, что нужно не запрещать использование пальмового масла в производстве пищевых продуктов, а создать законодательные условия, при которых было бы экономически невыгодно недобросовестным производителям молочной продукции ее фальсифицировать.

«Данный законопроект не направлен на противодействие фальсификации традиционных молочных продуктов, в которых недобросовестные производители используют пальмовое масло, поскольку штрафные санкции, предусмотренные в законопроекте, являются мизерными. На внешнем рынке одна тонна сливочного масла жирностью 72% стоит 5700 долларов, а тонна пальмового масла - 800-850 долларов. При производстве фальсифицированных традиционных молочных продуктов производители получают сверхприбыль… Необходимо объединить все усилия как законодательные, так и административные, и экономические для создания условий в Украине, которые не позволяли бы производить фальсифицированную молочную продукцию», - отмечают в ассоциации.

В «Укролияпроме» считают, что запрет на использование пальмового масла приведет к существенному снижению конкурентоспособности многих видов отечественной пищевой продукции даже на внутреннем рынке, не говоря уже о внешних рынках, а также сокращению ее ассортимента, и будет иметь крайне негативные последствия из-за остановки предприятий по ее переработке и, как следствие, приведет к сокращению 2 тысяч рабочих мест и более 4 млрд грн поступлений в местный и государственный бюджеты.

«Мы против закона, но толка от этого нет. Я подготовил обращение к президенту, спикеру парламента. Ведь нет научного обоснования о вреде пальмового масла здоровью человека, на что делает ставку Ляшко. Причем, мы используем не напрямую пальмовое масло, а его фракции, в основном, жидкие и очищенные. И главное: запрет на использование пальмового масла - это остановка всей украинской пищевой промышленности, это – создание коллапса. Вся кулинария, выпечка, торты, конфеты, молокосодержащие продукты производятся с использованием пальмового масла. В год в мире его продается 50 миллионов тонн. А нам рассказывают какие-то байки. Эти действия направлены на развал нашей пищевой промышленности, и дальше последует массовый завоз продуктов питания из-за рубежа», - подчеркивает глава ассоциации «Укролияпром» Степан Капшук.

По его словам, если США признают маргарины и ставят их в один ряд со сливочным маслом, а в целом маргарины используются в мире 150 лет, то зачем вдруг заявлять, что они вредны? Это - нонсенс.

«Есть проблема с трансжирами, она возникает постоянно, ее провоцирует конкуренция. Вот в этой сфере нужно наводить порядок, и трансжиры как раз и представляют собой угрозу здоровью человеку. Но в этом законе это не предусмотрено. Они хотят бороться с традиционной молочной продукцией. Все, якобы будет из молока. Но сейчас ситуация не та – если раньше в Украине было 26 миллионов крупного рогатого скота, то сегодня – только 2,5 миллиона. И то, это с учетом личных домохозяйств. На больших сельхозпредприятиях только 430-440 тысяч голов. Естественно, молока не хватает. Кроме того, закупочные цены на молоко высокие, никто его не берет. Видимо, поэтому и пошла борьба с пальмовым маслом. Этот закон лежал два года, и теперь о нем вспомнили – когда приближается предвыборная кампания. Началось заигрывание с населением. Мы предлагаем с молочниками, кондитерами и мороженщиками - а они все используют пальмовое масло, без которого на сегодня нельзя увеличить срок годности - навести порядок с фальсификатом, а также с маркировкой. Не рисовать «Весела коривка» и писать, что она на 100% из фермерского молока, а писать, что в ней есть пальмовое масло. И тогда цена этого продукта будет в 3-4 раза ниже», - подчеркивает Капшук.

Такого же мнения придерживается глава правления Национальной ассоциации молочников Украины «Укрмолпром» Василий Бондаренко, при этом он считает, что к традиционным молочным продуктам – молоку, сметане, сырам, кефирам - «пальма» не должна иметь никакого отношения.

«Если кто-то производит условно «сметанку», то нужно указывать на этикетке, что там в чистом виде молока нет. Названия у таких продуктов – пищевые-жировые. И у нас нужно навести порядок – такие продукты должны продаваться отдельно, на спецприлавках. На их этикетках крупным шрифтом должно быть указано содержимое, чтобы человек мог прочесть и понять, что он покупает. И эти продукты должны быть во много раз дешевле. А дальше - выбор за потребителем. Так делается во всем мире, но только не у нас. С апреля работает закон о контроле фальсификата – если ты заявил себя как производитель «чистой» продукции, то будь добр - соответствуй полученной лицензии», - сказал Бондаренко.

По его словам, ассоциацией был подан в Раду альтернативный законопроект, который разрабатывался с привлечением экспертов из научных кругов и европейских специалистов, но его так и не рассмотрели. «В нем речь идет о молокосодержащих продуктах. Но полностью запрещать пальмовое масло - абсурд. И к ситуации должна подключиться наша медицина. Трансжиры – другое дело, но у нас этим не занимаются. Их вместимость, по нашим нормативам, 8%, а Европа перешла на показатель 2%. У нас есть возможность сделать также. Разбираться нужно с трансизомерами», - подчеркнул Бондаренко.

Глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что последствия принятия «радикального» закона будут исключительно негативными, да и смысла в запрете «пальмы» он не видит.

«В чем состоит скрытый смысл инициативы – в законе говорится о запрете производства с применением пальмового масла, но речь не идет об импорте. Ведь никто не запрещает завозить в Украину продукты с применением «пальмы». Что более, чем странно. На деле получается, что мы потеряем рабочие места – наши предприятия, которые производят такую продукцию, не смогут работать. Определенные производства вынуждены будут закрыться. От пальмового масла многие страны хотели бы отказаться, но оно является универсальным. Заменить его подсолнечным или соевым, к сожалению, не у всех получится. То есть, крах производителей неизбежен. А продукция только вырастет в цене», - сказал Дорошенко.

По его мнению, главная проблема в Украине - не применение пальмового масла, а фальсификация - когда добавляют в молочную продукцию жиры, не уведомляя об этом покупателя. И это – грубейшее нарушение.

«Возникает вопрос – почему в Украине хотят запретить пальмовое масло, хотя в других странах такой запрет вводить не собираются? По-моему, для Ляшко не важен результат, главное – процесс. Может, первое чтение закона в Раде прошло, и он успокоится», - говорит Дорошенко.

По его словам, дело потребителя – какой из продуктов выбирать – молочный или молокосодержащий. И в этом плане с фальсификацией продуктов, когда покупатель приобретает якобы чистую молочную продукцию, а на самом деле в ней есть добавки, нужно заканчивать.

«Кстати, вред пальмового масла больше связан не с продуктами питания, а с экологией. Сейчас пальмовые плантации занимают огромные территории, и это способствует парниковому эффекту. Поэтому в мире хотят запретить пальмовое масло, но пока не знают, чем его заменить. Я не сторонник «пальмы», напротив – противник, но нужно понимать, что не оно является главным риском. Главный риск – фальсификат. Контроль производителей начался с апреля, когда вступил в силу новый закон о проверках производителей. Надеюсь, что за полгода-год все войдет в цивилизованные рамки», - сказал эксперт, добавив, что если «радикалы» так пекутся о здоровье человека, то нужно ориентироваться на евродирективы.

В частности, по правилам ЕС, переходный период должен составлять не менее пяти лет. «Через пять лет доход людей возрастет, и многие совершенно безболезненно смогут покупать более дорогие чистые, без добавок продукты, и «грязная молочка» сама начнет уходить с рынка. А на сегодня такие действия приведут только к снижению покупательской способности, так как чистые молочные продукты дорогие», - подытожил эксперт.

Как сложится судьба законопроекта о запрете пальмового масла, покажет время. А вот разбираться с фальсификатом времени нет. Тут как раз необходимо действовать быстро и путем радикальных мер. Но, видимо, властям не до этого. Так что пока рядовому украинцу остается быть особо внимательным при покупке продуктов питания, ведь только он сам лично ответственен за свое здоровье.

Нана Черная