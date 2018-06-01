СМИ сообщили, что Порошенко решил назначить Фриз главой нового министерства, она информацию комментировать пока отказалась

Ирина Фриз может возглавить Министерство по делам ветеранов.

Главой Министерства ветеранов может стать Председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, Председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем и член комитета по национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

Об этом изданию "Апостроф" сообщили источники в окружении президента.

Собеседник "Апострофа" заявил, что "министром ветеранов хотят назначить Ирину Фриз", и якобы именно ее кандидатуру будет поддерживать президент.

Отметим, что сейчас Ирина Фриз является народным депутатом от фракции БПП, заместителем председателя Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны и является председателем постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО.

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УНИАН удалось связаться с самой Фриз.

"Я буду готова это комментировать только в том случае, если представление о назначении поступит от премьер-министра Украины в парламент",- отметила она по телефону.

Новое министерство будет ответственно за проблемы украинских военнослужащих, которые вернулись с войны на Донбассе.

В настоящее время вопросами ветеранов занимается около 10 различных ведомств и новое министерство призвано консолидировать данные функции.