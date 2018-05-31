"Пару дней у них будет шок": Бабченко спрогнозировал реакцию спецслужб РФ на провал покушения

12:17, 31 мая 2018
Политика
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Аркадий Бабченко / REUTERS

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко, который накануне принял участие в спецоперации СБУ по поимке организатора покушения на него, спрогнозировал поведение своих врагов в ближайшие месяцы.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Господи, как же это здорово - не быть мишенью. Когда ты точно знаешь - всё, в этот раз всё. Закончилось. Не пристрелят. Сейчас пару дней у них будет шок, потом пару недель они будут обт*кать, потом пару недель их будут др*ть во все щ*ли за проваленную операцию, даст бог, кого-то и уволят, тогда вообще есть много времени, а если даже и не уволят, то все равно несколько месяцев понадобится на выстраивание новых схем, поиск нового исполнителя, поиск оружия, завоз денег и прочие технические детали», – предполагает Бабченко.

По его расчётам, у него есть пару месяцев до начала новой паранойи насчет возможной подготовки очередного покушения на него. «По-моему, это будут лучшие пару месяцев за последние годы моей жизни», – подчеркнул он.

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Теги: #спецслужбы РФ#Аркадий Бабченко