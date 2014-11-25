500 боевиков, танки, "Грады" и артиллерия находятся под Докучаевском на Донетчине (карта АТО)
13:34, 25 ноября 2014Политика
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В районе Докучаевска сосредоточены полтысячи боевиков, а также 15 танков, 6 «Градов», 20 бронированных машин и 5 артиллерийских установок.
REUTERS
Как передает корреспондент УИНАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
«В районе города Докучаевска Донецкой области зафиксировано пребывание до 500 боевиков, а также 15 танков, 20 бронированных машин, 6 установок «Град» и 5 артиллерийских установок», - отметил он.
Читайте такжеБолее тысячи военных РФ покинули Украину – штаб АТО«Силы АТО готовы к адекватным действиям в случае активизации врага на этом участке», - добавил Лысенко.
Ситуация в зоне АТО состоянию на 25 ноября / rnbo.gov.ua
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