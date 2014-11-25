500 боевиков, танки, "Грады" и артиллерия находятся под Докучаевском на Донетчине (карта АТО)

Как передает корреспондент УИНАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«В районе города Докучаевска Донецкой области зафиксировано пребывание до 500 боевиков, а также 15 танков, 20 бронированных машин, 6 установок «Град» и 5 артиллерийских установок», - отметил он.

Читайте такжеБолее тысячи военных РФ покинули Украину – штаб АТО«Силы АТО готовы к адекватным действиям в случае активизации врага на этом участке», - добавил Лысенко.