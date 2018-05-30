Представитель ОБСЕ по свободе СМИ вылетает в Киев из-за убийства Бабченко

Представитель ОБСЕ встретится с коллегами Бабченко, чтобы выразить поддержку и солидарность с журналистским сообществом в Украине.

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир прибудет в Киев из-за убийства журналиста телеканала ATR, гражданина РФ Аркадия Бабченко.

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Об этом говорится в его официальном заявлении, размещенном на сайте ОБСЕ.

«Вылетаю в Киев в связи с убийством Аркадия Бабченко. Встречусь с коллегами, выражу поддержку и солидарность с журналистским сообществом в Украине после ужасного преступления», - заявил Дезир.

Как сообщал УНИАН, известного российского журналиста, военного корреспондента и писателя Аркадия Бабченко застрелили на пороге дома, в котором он жил (Днепровский район Киева) вечером 29 мая. Полиция проводит расследование.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва всегда считала Бабченко своим врагом. По словам министра, что еще рано делать выводы о том, кто стоит за убийством журналиста, но Россия причастна к аналогичным убийствам в прошлом.

Обновлено. Позже стало известно, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано СБУ.