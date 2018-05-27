Тука рассказал о методе, которым можно уничтожить Россию по образцу СССР

Тука подчеркнул, что Советский Союз был разрушен "тем самым санкционным способом".

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Россию можно уничтожить по примеру СССР, а именно без единого выстрела. Для этого необходимо усилить санкции в отношении РФ.

Свое заявление Тука сделал 26 мая в эфире телеканала NewsOne.

"Я полагаюсь на повышение давления на Россию, ужесточение санкций против России, на разрушение экономики России. Более решительных действий в этом направлении. У нас у всех с вами есть замечательный пример из собственной жизни. Существовала крупнейшая империя к мире (СССР, – ред.), которая была уничтожена таким способом без единого выстрела", – рассказал заместитель министра.

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Тука подчеркнул, что Советский Союз был разрушен "тем самым санкционным способом".

При этом он добавил, что были и другие факторы, такие как гонка вооружений.