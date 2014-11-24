Силы АТО сегодня отбили 7 атак боевиков
15:14, 24 ноября 2014Политика
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Сегодня силы АТО отбили 7 атак боевиков.
Военные продолжают отбивать атаки врага / УНИАН
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
«По подразделениям сил АТО было осуществлено 7 неудачных атак», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что «обстрелы осуществлялись по населенным пунктам Еленовка, Новотроицкое, Николаевка, Красногоровка, Майорськ, Павлополь, Чермалык».
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