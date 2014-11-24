Силы АТО сегодня отбили 7 атак боевиков

Сегодня силы АТО отбили 7 атак боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook. «По подразделениям сил АТО было осуществлено 7 неудачных атак», - говорится в сообщении. Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли 3 военных, еще 24 получили ранения Отмечается, что «обстрелы осуществлялись по населенным пунктам Еленовка, Новотроицкое, Николаевка, Красногоровка, Майорськ, Павлополь, Чермалык».

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