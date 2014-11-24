В течение суток 7 беспилотников шпионили над Украиной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Террористы продолжают системную воздушную разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов», - отметил он.

«Всего было зафиксировано 7 полетов в районах н. п. Сартана, Благодатное Волновахского района (Донецкая обл..), контрольного поста «Рибинское» и возле Красной Таловки», - подчеркнул Лысенко.