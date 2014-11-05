Беспилотники ОБСЕ глушили над территорией "ДНР"
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляет об очередном вмешательстве в движение беспилотников миссии на востоке Украины.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.
”В 13:01 и затем в 13:19 беспилотный летательный аппарат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под серьезное электронное глушение сигнала, пролетая над селом Чермалык (40 км к северо-востоку от Мариуполя), которое подконтрольно ”Донецкой народной республике”, - сказано в сообщении.
При этом сказано, что начальный анализ полета беспилотника показал, что против него была применена военного типа глушилка GPS сигналов.
Читайте такжеПеред обстрелом беспилотник ОБСЕ зафиксировал, как боевики грузили в «Уралы» ПЗРК и зенитки
Наблюдатели миссии ОБСЕ обратились к украинскому офицеру из штаба АТО в секторе ”М”, ответственному за воздушные операции, который в 13:24 сообщил, что украинские силы не использовали устройств для глушения сигнала.
Вместе с тем сказано, что беспилотник покинул указанную зону и затем удачно приземлился.
В миссии отмечают, что это было уже третье серьезное вмешательство в движение беспилотников ОБСЕ, что препятствует миссии исполнять возложенные на нее обязанности в соответствии с мандатом миссии.