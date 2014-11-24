США будут наращивать военную помощь Украине

Об этом сообщили американские официальные лица, проводившие брифинг по итогам поездки вице-президента Джозефа Байдена в Марокко, Украину и Турцию, передает ТАСС.

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"Мы расширяем наше содействие Украине в области безопасности, - сказал один из американских представителей. - Туда уже доставлены первые из наших радаров для выявления и подавления минометных расчетов, еще несколько окажутся там в ближайшее время. Мы также направляем (в Украину) излишки военного снаряжения и техники, в частности (армейские внедорожники) "Хамви" и другие машины. Мы уже выделили на эти цели $100 млн и надеемся, что сможем израсходовать еще десятки миллионов на подготовку (украинских военнослужащих). Мы обсуждаем с конгрессом вопрос о том, чтобы эти средства были в нашем распоряжении".

В то же время, говоря о финансово-экономической помощи Украине, американские официальные лица подчеркнули, что она должна поступать от многих стран и международных организаций. "Мы сами не можем обеспечить ее в достаточном объеме. Нам требуется участие МВФ и европейцев", - признал один из представителей администрации Барака Обамы. Его коллега, также выступивший на брифинге, добавил, что подобная помощь Украине может быть оказана только после того, как в стране завершится формирование правительства и начнется программа реформ.

Что касается военной помощи Киеву, то о ее расширении Вашингтон объявил еще накануне поездки Байдена. В Москве сразу же заявили, что если речь пойдет о поставках наступательных боевых вооружений, то это станет нарушением Женевских договоренностей по Украине от 17 апреля.