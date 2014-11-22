США уже выделили Украине почти 320 млн долл. помощи

Соединенные Штаты Америки в качестве помощи выделили Украине почти 320 млн долл, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Правительство США в настоящее время выделило почти 320 млн долл. в качестве помощи Украине в этом году в дополнение к кредиту в размере 1 млрд долл., предоставленном в мае 2014 года. США готовы продолжать работать с нашими партнерами, чтобы обеспечить Украину достаточным финансированием, которое поможет стабилизировать экономику и осуществить крайне необходимые реформы», - сказано в сообщении.

В частности, правительство США выделило Украине более 118 млн долл. в виде оборудования и проведения обучения для украинских военных, для того, чтобы помочь Украине лучше контролировать свою границу и сохранить свою территориальную целостность. Эта помощь включает в себя предоставление бронежилетов, касок, транспортных средств, тепловизоров, тяжелой инженерной техники, патрульных катеров, пайков, палаток и другого оборудования.

Кроме того, США выделили средства на обеспечение потребностей внутренне перемещенных лиц в Украине, а также поддержку уязвимых групп населения в Луганске и Донецке.

Помощь, инициированная американским правительством, также была направлена поддержку антикоррупционных инициатив украинской власти, энергетической безопасности Украины, диверсификацию торговых потоков из страны.

При этом Администрация президента США также запросила у Конгресса еще 45 млн долл., чтобы помочь Украине в обеспечении собственной защиты.

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Как сообщал УНИАН, накануне американские военные передали украинским Вооруженным силам 3 из запланированных 20 радарных систем для борьбы с минометным огнем.