Украинцы в Италии провели митинги против российской агрессии
Украинцы, живущие в Италии, 23 ноября провели массовые мероприятия по случаю годовщин Голодомора и Евромайдана, а также против российской агрессии.
В Риме массовая акция состоялась на популярной среди туристов площади возле античного Пантеона, передает радио "Свобода". Манифестанты раздавали иностранцам листовки об истории трагических 1932-1933 годов, а выступающие на итальянском и английском языках рассказывали о Голодоморе и нынешней войне на Донбассе.
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"Во времена великого голода убивали нашу свободу. Мы не покорились в 1933-м, мы непобедимы и сегодня!", - заявил на митинге советник посольства Украины в Италии Евгений Енин.
Скандируя лозунги против политики президента РФ Владимира Путина, манифестанты держали плакаты против агрессии России в Украине: "Путин, вон из Украины!", "Сегодня Симферополь - завтра Рим", "Европа, опомнись!".
Подобные акции прошли и в других городах Италии.