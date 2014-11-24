Украинцы в Италии провели митинги против российской агрессии

В Риме массовая акция состоялась на популярной среди туристов площади возле античного Пантеона, передает радио "Свобода". Манифестанты раздавали иностранцам листовки об истории трагических 1932-1933 годов, а выступающие на итальянском и английском языках рассказывали о Голодоморе и нынешней войне на Донбассе.

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"Во времена великого голода убивали нашу свободу. Мы не покорились в 1933-м, мы непобедимы и сегодня!", - заявил на митинге советник посольства Украины в Италии Евгений Енин.

Скандируя лозунги против политики президента РФ Владимира Путина, манифестанты держали плакаты против агрессии России в Украине: "Путин, вон из Украины!", "Сегодня Симферополь - завтра Рим", "Европа, опомнись!".

Подобные акции прошли и в других городах Италии.