Морские пехотинцы Украины меняют цвет своих беретов (фото)

Отныне они будут носить береты цвета морской волны.

С сегодняшнего дня морские пехотинцы Военно-морских сил ВСУ будут носить береты цвета морской волны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время торжеств по случаю 100-летия создания морской пехоты, которые происходят в Николаеве, заявил президент Украины Петр Порошенко.

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«Сегодня украинская морская пехота меняет цвет своих беретов. Понимаю, что этот процесс очень непростой, поскольку затрагивает память, личные чувства многих, кто в разное время связал свою судьбу с этим родом войск. Однако считаю, что изменения уже давно назрели и поставлены перед нами самой историей и российской агрессией против нашего государства», - сказал глава государства.

По его словам, освобождать Украину в ходе Операции Объединенных сил морская пехота отныне будет в новой форме.

«Храня черные береты на почетных местах дома, на почетных местах в музеях, освобождать Украину в ходе Операции Объединенных сил морская пехота отныне будет в новой форме, отличающей элитных воинов, готовых уничтожать оккупантов на море, на суше, в воздухе. С сегодняшнего дня цвет беретов украинского морского пехотинца приобретает оттенок морской волны», - подытожил Порошенко.