Найема выписали из больницы после избиения чеченцами в центре Киева

"Во мне нет жажды мести, но и спускать дело никто не будет", - отметил Найем.

Народного депутата Мустафу Найема выписали из больницы после избиения. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"Выписали из больницы, сняли все шины, прутья, резинки и прочие приспособления", - написал нардеп. "За сутки речевой аппарат должен восстановиться, завтра уже планирую выйти на работу и проголосовать за Антикоррупционный суд", - отметил он.

"Что касается самого процесса. Во мне нет жажды мести, но и спускать дело никто не будет. И я, и мои адвокаты тщательно следим за ходом расследования и будем регулярно публично информировать о его результатах. Сейчас трое ребят по прежнему находятся под ночным домашним арестом, а их защитники добиваются отмены меры пресечения в судах. Один из двух автомобилей арестован, второй найти пока не удалось. Четвертый подозреваемый, вопреки обещаниям его адвокатов, по прежнему в бегах. Насколько мне известно, азербайджанская сторона не спешит его выдавать из мести за то, что ранее Украина отказывалась выдавать Баку преследуемых там оппозиционеров. Сам я готовлюсь к следственному эксперименту, мы будем подавать гражданский иск и готовиться к открытому судебному процессу", - написал Найем.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля в центре Киева автомобиль Найема подрезал Mercedes, начался конфликт. К людям из "кубика" подключилась "группа поддержки" из подоспевшего BMW. Один из мужчин ударил депутата в лицо. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Найем преследовал их, его жестоко избили. Впоследствии нардепа госпитализировали и прооперировали. Троих из нападавших задержали, они оказались представителями чеченской диаспоры, двое из них - граждане РФ.