Савченко за время своей голодовки в СИЗО СБУ похудела на 20 килограммов - адвокат

По словам адвоката Александра Шадрина, она только пьет воду и очень истощена.

Подозреваемая в подготовке терактов и государственного переворота народный депутат Украины Надежда Савченко за время своей голодовки в СИЗО СБУ похудела на 20 килограммов.

Об этом «Громадскому радио» сообщил ее адвокат Александр Шадрин.

«Организм Надежды уже очень истощен. Любое голодание - это серьезное испытание для любого человека. Она пьет воду, были определенные медицинские вмешательства. Я так понимаю, что какие-то препараты ей приходилось принимать», - рассказал защитник.

По словам Шадрина, он и родные Савченко неоднократно просили ее прекратить голодовку, поскольку это может серьезно навредить ее здоровью.

Читайте такжеСавченко не рассматривает себя как кандидата на обмен

Как сообщал УНИАН, Савченко объявила голодовку 23 марта, когда 22 марта с нее сняли депутатскую неприкосновенность и арестовали.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая, без альтернативы внесения залога. 15 мая арест был продлен до 13 июля.

Савченко инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.