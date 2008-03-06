ВР не захотела заморачиваться Черновецким, Добкиным и Луценко
Депутаты будут ратифицировать
Верховная Рада Украины сегодня во время пленарного заседания рассмотрит только ряд законопроектов, которые касаются ратификации международных соглашений.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая повестка дня была утверждена раньше и поэтому не нуждалась в дополнительном голосовании.
В то же время депутаты снова отказались внести в повестку дня на четверг 2 законопроекта, которые касаются внесения изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.
"За" включение этих законопроектов проголосовали 224 народного депутата из 448, зарегистрированных в зале.
Кроме того, ВР не включила в повестку дня вопрос о создании трех Временных следственных комиссий. "За" включение в повестку дня вопроса о создании ВСК по расследованию деятельности Киевской городской власти проголосовали 173 народного депутата из 448; "за" создание ВСК по расследованию деятельности Харьковской городской власти – 223 из 440; "за" создание ВСК по расследованию инцидента между мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ и министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО - 197 из 440.