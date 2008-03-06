ВР не захотела заморачиваться Черновецким, Добкиным и Луценко

Верховная Рада Украины сегодня во время пленарного заседания рассмотрит только ряд законопроектов, которые касаются ратификации международных соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая повестка дня была утверждена раньше и поэтому не нуждалась в дополнительном голосовании.

В то же время депутаты снова отказались внести в повестку дня на четверг 2 законопроекта, которые касаются внесения изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

"За" включение этих законопроектов проголосовали 224 народного депутата из 448, зарегистрированных в зале.

Кроме того, ВР не включила в повестку дня вопрос о создании трех Временных следственных комиссий. "За" включение в повестку дня вопроса о создании ВСК по расследованию деятельности Киевской городской власти проголосовали 173 народного депутата из 448; "за" создание ВСК по расследованию деятельности Харьковской городской власти – 223 из 440; "за" создание ВСК по расследованию инцидента между мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ и министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО - 197 из 440.