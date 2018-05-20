Сегодня в Украине чтят память жертв политических репрессий

В этом году отмечается 80-я годовщина Большого террора, во время которого на территории УССР, согласно оценкам историков, были осуждены 198 тыс. 918 человек, из которых около двух третей - приговорены к расстрелу.

В Украине сегодня чтят память жертв политических репрессий.

Ежегодно в третье воскресенье мая в государстве отмечают День памяти жертв политических репрессий. Сегодня в Быковне состоятся общегосударственные траурные мероприятия.

В этом году отмечается 80-я годовщина Большого террора.

Как напоминает Украинский институт национальной памяти, Большой террор - масштабная кампания массовых репрессий граждан, развернутая в СССР в 1937-1938 гг. по инициативе руководства СССР и лично Иосифа Сталина для ликвидации реальных и потенциальных политических оппонентов, запугивания населения, изменения национальной и социальной структуры общества.

19 мая 1938 года была кровавая ночь в Киеве - в тюрьмах НКВД было расстреляно 563 человека. Расстрелы, как правило, проводились во дворах тюрем, в подвалах НКВД или непосредственно перед захоронением.

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Официально началом Большого террора стал оперативный приказ НКВД СССР № 00447 «О репрессировании бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов» от 30 июля 1937 года, утвержденный Политбюро ЦК ВКП (б) 31 июля 1937 года. Однако имеющиеся документы НКВД (приказы, переписка, телеграфы) свидетельствуют, что массовые репрессии готовились заранее, а приказом их только формализовали.

За период Большого террора на территории УССР, по оценкам историков, были осуждены 198 тыс. 918 человек, из которых около двух третей приговорены к расстрелу. Остальные были отправлены в тюрьмы и лагеря (другие меры наказания охватывали менее 1%, освобождено было только 0,3% человек).

Быковнянское захоронение жертв сталинских репрессий является одним из крупнейших на территории Украины. Уже установлены имена более 19 тыс. расстрелянных граждан.

Другие места массовых захоронений жертв Большого террора политических репрессий 1937-1938 гг.: Рутченково поле (Донецк), район Парка культуры и отдыха (Винница), Пятихатки (Харьков), Католическое кладбище (Умань), Еврейское кладбище (Черкассы), село Халявин (Черниговская обл.), Второе христианское кладбище (Одесса), 9-й км Запорожского шоссе (Днепр). В Западной Украине после 1939 года также появились места массовых захоронений, в частности, урочище Демьянов лаз (Ивано-Франковск), урочище Салина (Львовская область), Тюрьма на Лонцкого (Львов).

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал украинцев зажечь свечи и почтить память тысяч людей, ставших жертвами репрессивно-карательной политики коммунистического режима во времена СССР. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

«Каждый год мы чтим память жертв миллионов украинцев и представителей других национальностей, подвергшихся преследованию и физическому уничтожению от репрессивно-карательной политики коммунистического режима ... Прошу всех граждан почтить память жертв политических репрессий в Украине и зажечь свечи», - сказал Гройсман.

Также премьер добавил, что реальной ценой пребывания Украины в составе Советского Союза стали политические репрессии против творческой, научной, технической элиты, принудительная коллективизация, раскулачивание, искусственные голодоморы, массовые расстрелы и, как следствие - миллионы искалеченных человеческих жизней.

«Сам факт независимой Украины - это главное условие того, что наши граждане больше не будут испытывать притеснений, преследований и физического уничтожения от человеконенавистнической имперской политики», - заявил глава правительства. Он добавил, что сегодня для украинцев нет альтернативы укреплению собственного государства, развитию экономики, укреплению институтов гражданского общества и интеграции в цивилизованный демократический мир, который уважает человеческое достоинство.