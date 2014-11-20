В США не решились предоставить Украине летальное оружие - СМИ

Об этом сообщили официальные представители Штатов, пишет ZN.UA со ссылкой на Reuters.

В то же время США намерены увеличить поставки нелетального оружия Украине, включая обеспечение Украины первыми военными автомобилями Хамви.

По информации агентства, именно об этом расскажет вице-президент США Джон Байден в рамках своего визита в Украину, который в четверг вечером прилетел в Киев.

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Как отмечает Reuters, такое решение Америки мало соответствует тем просьбам, с которыми обращался президент Украины Петр Порошенко в рамках своего визита в США в сентябре. Тогда президент Украины призывал Штаты предоставить Украине летальное вооружение.

Источник в администрации президента США отметил, что пришли к мнению, что в Украине достаточно летального оружия.

Более того, сообщается, что в Белом Доме действительно был долгий спор, нужно ли предоставить Украине тяжелое вооружение. Однако остановились на мнении, что поставки оружия в Украине "подстегнут" Россию к эскалации конфликта.

В Госдепартаменте также заявили, что решение США относительно непредоставления Украине оружия летального действия остается неизменным.

«Наша позиция относительно предоставления Украине помощи летальным оружием остается неизменной. Мы по-прежнему считаем, что нет военного решения. Но в свете последних действий России, о чем говорил вчера Блинкен в своем выступлении, это то, на что мы должны обратить внимание», - отметил директор по связям с прессой Государственного департамента США Джеффри Ратке.

Так он прокомментировал заявление заместителя советника президента США по национальной безопасности Тони Блинкена, который заявил, что Соединенные Штаты могут пересмотреть политику непредоставления летальной помощи Украине.