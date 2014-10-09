США готовят программу по предоставлению Украине летального вооружения

Об этом заявил помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Дерек Шоллей во время своего выступления в Вашингтоне, сообщает Голос Америки.

"Так, Порошенко просил нас о летальной помощи. Мы решили не предоставлять ее на данном этапе. Мы работаем над программой, которая может привести к предоставлению летальной помощи", - сказал Шоллей.

Читайте такжеПрезидент Freedom House: США ошиблись, отказав Украине в летальній оружия

"Мы также работаем над тем, чтобы восстановить украинские военно-морские силы. Мы хотим видеть Украину и ее армию сильными", - сказал помощник министра обороны США.