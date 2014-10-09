США готовят программу по предоставлению Украине летального вооружения
01:06, 09 октября 2014Политика
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США работают над программой по предоставлению Украине летального вооружения
США готовят программу по предоставлению Украине летального вооружения/ zr.ru
Об этом заявил помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Дерек Шоллей во время своего выступления в Вашингтоне, сообщает Голос Америки.
"Так, Порошенко просил нас о летальной помощи. Мы решили не предоставлять ее на данном этапе. Мы работаем над программой, которая может привести к предоставлению летальной помощи", - сказал Шоллей.
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"Мы также работаем над тем, чтобы восстановить украинские военно-морские силы. Мы хотим видеть Украину и ее армию сильными", - сказал помощник министра обороны США.
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