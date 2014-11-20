Генсек НАТО: в следующем году Латвия будет играть важную роль в безопасности региона

Об этом по итогам встречи с президентом Латвии Андрисом Берзиньшем заявил журналистам находящийся здесь с визитом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

”Латвия является важным союзником НАТО, и альянс высоко оценивает вклад республики в коллективную безопасность НАТО, в том числе создание в Риге центра НАТО по вопросам стратегической коммуникации и участие страны в международной миссии в Афганистане”, - сказал генсек НАТО.

Читайте такжеЛатвия выделила €15 млн на обустройство границы с Россией

”Действия России, нарушающей воздушное и морское пространство альянса, рискованны и недопустимы, поэтому НАТО будет защищать своих союзников от любых угроз. Это наша главная обязанность и ответственность - защищать каждого своего союзника. Это также включено в пятый параграф договора альянса”, - отметил он.

Кроме того, по его словам, работа над планом быстрого реагирования, который был принят на саммите НАТО в Уэльсе, уже начата, и в скором будущем его можно будет увидеть в действии.