Дрижчаный проник в Интернет на 50-70%

Уровень мониторингового проникновения Службы безопасности Украины (СБУ) в Интернет колеблется от 50 до70%.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал член правления Интернет Ассоциации Украины Александр ОЛЬШАНСКИЙ.

«Если оценить уровень проникновения СБУ в Интернет, то он на сегодняшний день где-то 50%, ну, может быть, 70%», – сказал он.

А.ОЛЬШАНСКИЙ отметил, что наибольшая глубина мониторингового проникновения спецслужб наблюдается на региональном уровне, где оно может доходить до 90%.

«Потому что, маленькие компании региона не могут сопротивляться так же, как большие», – сказал он.