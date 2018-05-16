США избрали более "амбициозный" подход в общении с Россией относительно войны в Украине - Волкер

Также дипломат отметил, что США не обязательно присоединяться к нормандскому формату, поскольку и без этого общение идет со всеми вовлеченными в процесс решения ситуации на Донбассе.

США находятся в постоянном контакте с европейскими партнерами. Запад един в том, чтобы побудить Россию к переговорам и прекращению агрессии.

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В то же время, Европа избрала «тактику маленьких шагов», а США - более «амбициозный» подход в общении с Россией по поводу войны в Украине. Об этом рассказал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Голосу Америки.

На вопрос о том, стоит ли США присоединяться к нормандскому формату, Волкер ответил, что США контактируют со всеми участниками переговоров. "У нас есть постоянный диалог с Украиной, очень часто говорим с Великобританией, Канадой, Швецией и, конечно, с Францией и Германией, как партнерами в нормандском формате и мы ведем диалог с россиянами, поэтому я не думаю, что формальное участие в нормандском процессе много что изменит для нас, или для них", - отметил он.

"Этот инструмент – важен и полезен и мы пытаемся его усилить. Например, мы общались с французами и немцами относительно их целей, и мы стремимся их усиливать, делать акцент на отдельных вопросах, таких, например, как прекращение огня, отвод тяжелого оружия, которые важны для них", - рассказал Волкер.

Также он отметил, что идет диалог и с Россией на более стратегическом уровне, но безуспешно. "Мы хотели общаться о более широком прекращении конфликта, выводе войск, установлении мира и полного выполнения Минска. Это – вызов высшего порядка, ведь конечной целью является мир и безопасность людей, которые здесь есть и это станет возможным, когда территория будет полностью возвращена Украине", - рассказал дипломат.

На вопрос о том рассмотрели бы США просьбу Украины войти в норманский формат, Волкер ответил, что у США с Францией и Германией иногда есть разница в тактическом подходе. "Они пытаются продвигаться вперед маленькими шагами, пытаются проводить ровные переговоры с обеими сторонами, чтобы сделать эти небольшие шаги. Это их подход и мы его поддерживаем. Мы также пытаемся более амбициозно подходить к решению всего конфликта. Нужно, чтобы Россия приняла основополагающее решение прекратить конфликт и если мы этого достигнем, мы, думаю, сможем достичь огромного прогресса", - сказал Волкер.

"Что касается вступления США в нормандский формат, считаю, это должно быть согласовано с партнерами нормандского формата, включая Францию и Германию относительно того, что это полезно, но я не считаю, что США должны проталкивать себя на эту роль. Мы прекрасно общаемся даже без формального статуса партнера", - отметил дипломат, добавив, что в случае, если все участники нормандского формата захотят присоединения к нему США, "то, конечно, в администрации это будут рассматривать".