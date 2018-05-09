Волкер: "Если Путин захочет, война в Украине закончится"

Он отметил, что такая возможность есть, но она требует желания России действовать подобным образом.

При нынешних обстоятельствах есть реальный шанс покончить с войной на Донбассе, если президент РФ Владимир Путин этого захочет.

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Об этом в интервью Голосу Америки сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер. На вопрос о том есть ли реальный шанс покончить с войной в нынешних обстоятельствах, он ответил утвердительно. "Думаю, да, если президент Путин захочет. Считаю, что решение за Россией. Нет никакого внутреннего конфликта, нет оснований для гражданской войны нет никаких причин для боевых действий, кроме присутствия российских войск. Если мы договоримся относительно резолюции, особенно в отношении мандата миротворческой миссии ООН, которая обеспечит зоны безопасности, мы действительно получим возможность положить конец конфликту. Такая возможность есть, но она требует желания России действовать подобным образом", - подчеркнул Волкер.

В связи с этим он отметил, что Москва до сих пор не ответила на совместное предложение США, Германии и Франции относительно мандата миротворческой миссии ООН на востоке Украины. Он сказал, что затягивание с ответом не стало сюрпризом. "Мы знали, что это займет у них некоторое время, поскольку впереди были сначала переизбрание президента Путина, а затем инаугурация. - сказал Волкер. - Люди продолжают гибнуть, и гуманитарные проблемы не прекращаются. Время пришло. Мы ждем ответа от российских властей и надеемся на определенный прогресс".

Относительно опубликованного доклада расследовательской группы Bellingcat о причастности российских военных к обстрелу Мариуполя в 2015 году, который привел к гибели 29 мирных жителей, Волкер отметил, что это составная часть более широкой картины, которую мы наблюдаем уже на протяжении длительного времени. По его словам, вооруженные подразделения на востоке Украины, контролируемые Россией и подконтрольные России, практически ежедневно нарушают режим прекращения огня. "Это может касаться как Мариуполя, так и других мест. Кадровые российские офицеры введены в руководство вооруженных подразделений на востоке, так что я бы не сказал, что это могло стать неожиданностью для нас", - сказал он.

Относительно введенных США санкций против России, спецпредставитель отметил, что с одной стороны, можно сказать, что после четырех лет санкций Россия так и не покинула Украину, с другой стороны, следует также отметить, что Россия не продвинулась дальше и не получает никаких новых дивидендов из сложившейся ситуации. "Именно поэтому необходимо определить условия, которые устроят все стороны, будут учитывать интересы и России, и Украины, и Запада. Давайте уже решим этот вопрос, который ничего хорошего никому не приносит и никуда не движется. Надо просто все закончить", - подытожил он.