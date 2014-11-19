​Кабмин ввел идентификационные жетоны для сотрудников МВД

"Правоохранителей можно будет идентифицировать с помощью специального нагрудного знака-жетона", сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

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"Это позволит легко идентифицировать каждого работника органов внутренних дел, который находится при исполнении служебных обязанностей", - сказал он.