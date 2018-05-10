План по деоккупации Донбасса будет готов в ближайшие месяцы - Аваков

Рабочая группа по разработке плана выделила все вызовы и угрозы на временно оккупированных территориях.

План мероприятий по подготовке системы Министерства внутренних дел к восстановлению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях будет подготовлен в ближайшие месяцы.

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Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сказал сегодня во время заседания с участием руководителей всех центральных органов исполнительной власти системы МВД.

«Уже летом мы должны иметь этот документ на руках. Он будет включать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана - освобождение временно оккупированных территорий, восстановление конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан», - сказал Аваков.

Министр отметил, что большую роль в реализации плана будет играть информационная составляющая.

«Мы должны привлекать общественность к обсуждению плана и информировать население на каждом его этапе», - отметил он.

Министр внутренних дел подчеркнул, что все должны быть готовы к тому, что надо будет прийти на освобожденную территорию и сразу начинать работу.

«Каждое из наших подразделений должно ее понимать. У нас есть уже подобный опыт на таких территориях и, как показывает практика, очень часто наши специалисты решают не только вопросы безопасности, а также бытовые проблемы местного населения», - сказал Аваков.

Глава рабочей группы по разработке плана, советник министра Иван Варченко отметил, что рабочая группа выделила все вызовы и угрозы на временно оккупированных территориях.

«Рабочая группа, которая работала над этим планом, выявила все вызовы. В частности, уголовного, социально-экономического характера, связанные с ведением боевых действий, информационные, культурные и политические. А также разработала пути их преодоления», - сказал Варченко.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля во время встречи с делегацией Американского совета по внешней политике (AFPC) Аваков заявил, что подразделения МВД готовятся к деоккупации Донбасса.

По его словам, рассматривается несколько вариантов развития сценария на востоке Украины.

«Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановление контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД - полиция и гвардия - готовятся к этому варианту», - подчеркнул министр.