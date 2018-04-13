Аваков хочет положить конец атакам России на Украину через соцсети

В ближайшее время МВД предоставит доказательства существования сети международного негативного влияния на информационное поле Украины.

Украина должна положить конец целенаправленным информационным атакам Российской Федерации на Украину с помощью социальных сетей.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время 11-го Киевского форума безопасности.

"Я хочу, чтобы наши коллеги представили, о чем идет речь, когда мы говорим о фейковой информации и целенаправленных атаках через социальные сети, в том числе, со стороны России на Украину. Эти фейки стали мемами, эти атаки стали регулярной системой, частью этой гибридной войны. Наверное, настал момент осознать это не только нам, но и всему миру. И наверное, настал момент положить конец", - заявил он.

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По его словам, в ближайшее время МВД предоставит доказательства существования сети международного негативного влияния на информационное поле Украины.

"Совсем недавно была создана рабочая группа в Министерстве внутренних дел и было возбужденно соответствующее уголовное дело. Я думаю, что в ближайшее время мы покажем обществу и... также сотрудничая, кстати, с киберполициями всех наших партнеров и европейских, и американских с Facebook, Twitter, Google, Microsoft... мы в ближайшее время покажем ту сеть международного негативного влияния агрессора, которую оказывает на наше информационное поле", - сказал Аваков.

Також министр внутренних дел заявил, что Украина должна все сделать, чтобы пресечь агрессивное средства нападение через новые средства медиакоммуникации.

"И здесь мы должны сделать выводы. Не время больше миндальничать, не время для сантиментов. Мы должны все сделать, чтобы агрессивное средства нападение на Украину, в том числе, через новые средства медиакомуникации были пресечены. И это тоже задача, тоже вызов для нашего общества", - заявил он.