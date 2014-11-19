Яценюк заявил, что теперь Кабмин будет заслушивать отчеты о деятельности каждой ОГА

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что правительство будет заслушивать отчеты о деятельности каждой областной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Кабинета министров.

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"В дальнейшем правительство будет заслушивать деятельность каждой областной государственной администрации", - сказал он.

Также Яценюк сообщил о готовности правительства помочь Киеву. "Мы хотели бы провести серьезный разговор, чтобы помочь КГГА решить насущные вопросы социально-экономического развития Киева, помочь найти дополнительные ресурсы", - сказал он.