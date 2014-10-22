Яценюк заявляет о 100-процентной готовности к отопительному сезону

«Исходя из отчета, который я получил, у нас все готовы к отопительному сезону, к включению тепла. Шесть область уже включили отопление, - сказал глава правительства. – Но я хочу предупредить всех, что температурные режимы с 26 числа пойдут в «минус», по всей Украине по данным Гидрометцентра температура будет меньше 8 градусов, среднесуточная. Это означает, что кроме 6 областей, все области должны включить отопление. Технически вы готовы, газ мы обеспечили».

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Ранее глава правительства отмечал, что Кабмин выделил 7 млрд грн на оплату задолженности за потребленный газ и на компенсацию разницы в тарифах. Средства направлены в местные бюджеты. В то же время Яценюк призвал усилить финансовую дисциплину на местах, поскольку уровень оплаты газа составляет немногим более 50%. При этом, по данным НАК «НАфтогаз Украины», общая задолженность предприятий ТКЭ составляет 14,1 млрд грн.