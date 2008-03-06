Балога хочет услышать версию Януковича

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА заявляет о необходимости официального подтверждения руководством Партии регионов намерения этой политической силы продолжать работу в составе Национального конституционного совета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

По словам В.БАЛОГИ, необходимость в этом возникла после распространенного в СМИ заявления члена НКС, народного депутата из фракции Партии регионов Александра ЛАВРИНОВИЧА о прекращении участия партии в работе Национального конституционного совета.

«Секретариат Президента считает, что слова одного из членов партии могут не отражать позицию всей партии. Мы знаем множество случаев, когда частные высказывания выдавались за официальные сообщения, а затем опровергались. Вполне вероятно, что народный депутат озвучил собственное мнение», - отметил В.БАЛОГА.

В.БАЛОГА напомнил, что в утвержденном 18 февраля Указом Президента Украины Национальном конституционном совете есть широкое представительство Партии регионов, которая согласилась с необходимостью усовершенствования Конституции. Эта политическая сила делегировала в состав НКС тех представителей, которые, по ее мнению, могут вести профессиональную дискуссию и продуктивно работать над созданием новой редакции Основного Закона.

«Депутат ЛАВРИНОВИЧ своим заявлением расписался, среди других, и за лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА. По сути, речь идет о попытке единолично отменить участие мощной силы, которая имеет парламентское представительство, в важном общегосударственном процессе. В связи с тем Партия регионов должна официально сообщить о своей позиции по этому вопросу», – отметил руководитель президентского Секретариата.

Как сообщал УНИАН, 5 марта А.ЛАВРИНОВИЧ заявил, что Партия регионов прекратила свое участие в работе Национального конституционного совета при Президенте Украины.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, это связано с тем, что рабочая группа, которая была создана в составе этого Конституционного совета, начала пересмотр всего текста Конституции Украины.

«В связи с этим Партия регионов в дальнейшем не будет принимать участия в работе этого Совета», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.