Президент сегодня встретится с активистами Майдана

10:08, 19 ноября 2014
Политика
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Президент Петр Порошенко сегодня в 13.00 проведет встречу с активистами Майдана.

REUTERS

Об этом на странице в соцсети написал депутат Киевсовета Игорь Луценко.

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"Только что, без шести минут девять, позвонили из администрации президента и пригласили на встречу Порошенко с активистами Майдана - на час дня", - сообщил Игорь Луценко, отметив при этом, что он отказался от встречи в связи с другими планами.

Post by Igor Lutsenko.
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