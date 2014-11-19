Глава Хельсинкской комиссии США: cтремления РФ выходят за пределы ее границ

Об этом заявил сенатор-демократ Бен Кардин на сессии Хельсинкской комиссии США, сообщает радио "Свобода".

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"Это намного шире, чем Украина. Можно посмотреть на действия России в Грузии или в Молдове. Очевидно, что стремления России выходят за пределы ее нынешних границ. Она думает, что может достичь их с помощью военных действий и невыполнения обязательств, взятых под эгидой ОБСЕ", - отметил Бен Кардин, который является председателем Хельсинкской комиссии США.