В России считают, что Газпром сдался Украине

Газовая война России и Украины приостановлена. Как пишет "Коммерсант","Газпром" не устоял перед угрозой срыва европейских контрактов и снял ограничения по поставкам газа Украине без каких-либо условий. Российская монополия согласилась, что полученный в этом году Украиной газ будет оплачиваться по $179,5 за 1 тыс. кубометров. Украина всего лишь согласилась продолжить переговоры. В "Газпроме" надеются все-таки добиться уступок со стороны Киева. Но до сих пор все переговоры сторон были безрезультатными, а Украина в нынешней ситуации продемонстрировала беспрецедентную жесткость.

В первой половине дня вчера газовый конфликт России и Украины обострился до предела. В ответ на происшедшее во вторник вечером второе ограничение поставок газа "Газпром" получил телефонограмму о сокращении Украиной объемов транзита газа в Европу на 60 млн кубометров из плановых 365 млн кубометров. В то же время премьер-министр страны Юлия Тимошенко заверила, что "Украина доставит в Евросоюз весь газ, который поставит российская сторона". Как пояснил "Ъ" источник, близкий к "Газпрому", снижался ли на самом деле транзит, можно будет понять, только получив акты сверки потребления газа НАК "Нафтогаз Украины". Однако ни одна из европейских стран не зафиксировала снижения объемов газа из России или же просто не заявила об этом.

Однако угроза возымела действие. После телефонных переговоров главы "Нафтогаза Украины" Олега Дубины и председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера в 18.00 по Москве стороны объявили о достижении соглашения . В "Газпроме" говорят, что уже вечером поставки газа на Украину восстановлены в полном объеме. При этом Киев не выполнил ни одного требования России. В заявлении "Газпрома", касающемся снятия ограничений, говорится, что стороны согласовали лишь оплату среднеазиатского газа, поставленного на Украину с начала года: "Поставки газа с 1 января по 1 марта 2008 года будут полностью оформлены и оплачены НАК "Нафтогаз Украина" по существующей на начало года схеме поставок. Вопросы с поставками российского газа будут урегулированы. Переговоры по другим вопросам сотрудничества в газовой сфере будут продолжены". В "Нафтогазе Украины" подтвердили эту информацию.

Высокопоставленный источник в Минтопэнерго Украины пояснил, что единственной уступкой властей страны стало то, что этот газ будет оформлен по существующей схеме, то есть от Rosukrenergo (доля "Газпрома" — 50%) его получит "Укргаз-Энерго" (доля Rosukrenergo — 50%), которое и продаст топливо "Нафтогазу". Однако этот шаг навстречу России можно считать условным — украинский премьер Юлия Тимошенко и раньше говорила, что "Укргаз-Энерго" будет исключено из схемы поставок только с 1 марта.

Таким образом, шаги "Газпрома" по ограничению газа Украине не дали результатов — стороны вернулись к переговорам, которые безуспешно вели до конца прошлой недели. Это, по сути, первый провал внешней политики "Газпрома". До сих пор жесткие ограничительные меры монополии при переговорах со странами СНГ неизбежно завершались уступками со стороны покупателей газа. Но новое украинское правительство показало, что может быть не менее жестким и имеет серьезные рычаги давления в газовых переговорах.

Более того, украинская сторона отнюдь не торопится возобновлять дискуссию с "Газпромом" — по данным источника в Минтопэнерго, глава министерства Юрий Продан и глава "Нафтогаза" Олег Дубина прибудут в Москву только в начале следующей недели. Другой источник "Ъ", знакомый с итогами вчерашних переговоров, уточнил, что тема поставок Украине в этом году российского газа по $320 за 1 тыс. кубометров "не закрыта" и ее обсуждение продолжится. Однако, как утверждает собеседник "Ъ", основной темой переговоров станет создание двух СП для продажи газа на внутреннем рынке Украины.

Договоренности об учреждении новых компаний, которые заменят Rosukrenergo и "Укргаз-Энерго", были достигнуты президентами России и Украины еще 12 февраля, но вызвали протест со стороны Юлии Тимошенко. В первую очередь она против создания аналога "Укргаз-Энерго", то есть не хочет допускать "Газпром" на внутренний рынок Украины. Вчера госпожа Тимошенко в очередной раз подтвердила, что в газовых отношениях Украины и России не должно быть посредников. "Украинское правительство не допустит никаких посредников, "Нафтогаз Украины" будет непосредственно закупать газ у "Газпром экспорта" (дочерняя компания "Газпрома".— "Ъ")",— сказала Юлия Тимошенко. В то же время она допускает возможность работы "Газпрома" на Украине. Премьер уточнила, что, если монополия захочет реализовывать часть газа украинским потребителям на внутреннем рынке, "для этого не обязательно создавать совместные предприятия". До сих пор российскую сторону в конфликте поддерживал президент Украины Виктор Ющенко, позиция которого отличалась от мнения Юлии Тимошенко. Но вчера она заявила, что "правительство и президент предложат согласованную модель обеспечения Украины газом без искусственно созданных СП".

Аналитики не удивлены столь быстрым снижением накала конфликта. Денис Борисов из ИК "Солид" считает, что перемирие связано во многом с тем, что ни России, ни Украине не хотелось портить отношения с Европой. ""Газпром" не заинтересован в том, чтобы потерять репутацию надежного поставщика, а Юлия Тимошенко всегда была политиком, настроенным на Запад, и портить отношения с ЕС ей тоже невыгодно",— отмечает аналитик. По его мнению, Украина сможет в итоге сохранить на этот год закупки только дешевого среднеазиатского газа. Валерий Нестеров из "Тройки Диалог" согласен, что кризис не мог продолжаться долго. В то же время аналитик полагает, что от переговоров сторон не стоит ждать быстрого результата, поскольку "у Украины столько же рычагов давления, сколько у "Газпрома"".