Регионалы заблокировали президиум, трибуну и правительственную ложу
10:34, 06 марта 2008Политика
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У Яценюка совещание
|Яценюк, Журавко
Как передает корреспондент УНИАН, также заблокирована правительственная ложа, а кресло председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА снова занял депутат Алексей ЖУРАВКО (фракция Партии регионов).
В сессионном зале – воздушные шарики и флаги. Некоторые народные депутаты читают газеты.
Практически отсутствуют на своих местах представители блока «Наша Украина – Народная самооборона», более или менее в полном составе пришла фракция БЮТ, также в зале находятся представители Блока Литвина, КПУ, Партии регионов, отмечает Главред.
Как сообщают источники в Раде, еще с 9:30 проходят консультации лидеров фракций с главой ВР Арсением Яценюком.
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