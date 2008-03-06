Регионалы заблокировали президиум, трибуну и правительственную ложу

Трибуна и президиум Верховной Рады снова заблокированы народными депутатами Украины из фракции Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, также заблокирована правительственная ложа, а кресло председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА снова занял депутат Алексей ЖУРАВКО (фракция Партии регионов).

В сессионном зале – воздушные шарики и флаги. Некоторые народные депутаты читают газеты.

Практически отсутствуют на своих местах представители блока «Наша Украина – Народная самооборона», более или менее в полном составе пришла фракция БЮТ, также в зале находятся представители Блока Литвина, КПУ, Партии регионов, отмечает Главред.

Как сообщают источники в Раде, еще с 9:30 проходят консультации лидеров фракций с главой ВР Арсением Яценюком.