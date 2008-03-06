Ющенко пообещал Назарбаеву любое место под НПЗ
Казахстан проявляет интерес
Украина готова предоставить Казахстану любое место на своей территории для строительства нефтеперерабатывающего завода.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ.
Перед этим Н.НАЗАРБАЕВ высказал заинтересованность Казахстана в строительстве соответствующих нефтеперерабатывающих заводов, которые позволят осуществлять поставки нефти в дальнейшем на территорию Европы.
Президент Украины подчеркнул, что проект нефтепровода Одесса-Броды, по которому украинская сторона предлагает Казахстану транспортировать нефть в Европу, является безальтернативным проектом транспортировки нефти.
В.ЮЩЕНКО заявил, что на майском энергетическом саммите в Киеве будет дано технико-экономическое обоснование этого проекта. Также он сообщил, что в ближайшее время будет проведена экспериментальная прокачка по этому нефтепроводу «из трех новых направлений».