Партия регионов готова разворачивать предвыборные штабы
09:18, 06 марта 2008Политика
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Сегодня - последний день
|Лидер Партии регионов Виктор Янукович
Практически во всех фракциях после заявления Виктора Януковича заговорили о возможности перевыборов. При этом больше всех к ним готовы именно в ПР. Несмотря на то что господин Янукович заявил о выходе из переговорного процесса, во фракции допускают возможность компромисса. Но только если он будет достигнут сегодня.
– Завтра (6 марта) последний день. Если не будет принято конструктивное решение, мы полноценно разворачиваем штабы и готовимся к выборам,– заявил народный депутат Василий Хара (ПР).– Выборы, скорее всего, будут осенью.
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