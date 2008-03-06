Партия регионов готова разворачивать предвыборные штабы

Вчера после проведения очередных консультаций с участием спикера и лидеров парламентских фракций Виктор Янукович заявил, что Партия регионов выходит из переговорного процесса по разблокированию работы Верховной рады. Лидер Партии регионов призвал народ выйти на улицы для организации акций протеста против вступления Украины в НАТО.

Практически во всех фракциях после заявления Виктора Януковича заговорили о возможности перевыборов. При этом больше всех к ним готовы именно в ПР. Несмотря на то что господин Янукович заявил о выходе из переговорного процесса, во фракции допускают возможность компромисса. Но только если он будет достигнут сегодня.

– Завтра (6 марта) последний день. Если не будет принято конструктивное решение, мы полноценно разворачиваем штабы и готовимся к выборам,– заявил народный депутат Василий Хара (ПР).– Выборы, скорее всего, будут осенью.

Коммерсантъ-Украина