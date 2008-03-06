Ющенко говорит, что регионалы могут стоять на обочине, если хотят
Президент использует конституционное право
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что выход Партии регионов из Национального конституционного совета не повлияет на процесс внесения изменений в Конституцию.
Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Казахстане В.ЮЩЕНКО сказал, что каждая политическая сила может самостоятельно принимать решение относительно участия в этом процессе: «Это право политической силы. Она может стоять в стороне и смотреть, как реализовываются инициативы Президента путем Всеукраинского референдума».
В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что он использует свое конституционное право относительно формирования нового Основного Закона. В то же время глава государства отметил, что он хотел бы это делать при участии политических сил, специалистов этой сферы, а также парламента. Он выразил благодарность тем политическим силам, которые поддерживают его стремление внести изменения в Конституцию. Президент подчеркнул, что речь идет не о личностном конфликте, а о конфликте институтов, который был заложен неудачной политической реформой в 2004 году. «И это нужно исправлять», - подчеркнул Президент, напомнив данные последних социологических опросов, согласно с которыми две трети украинских граждан поддерживают вопрос формирования новой Конституции и готовы принимать участие в соответствующем референдуме.
Как сообщал УНИАН, вчера, 5 марта, Партия регионов прекратила свое участие в работе Национального конституционного совета при Президенте Украины. Как заявил член фракции Партии регионов Александр ЛАВРИНОВИЧ, это связано с тем, что рабочая группа, созданная в составе этого Конституционного совета, начала пересмотр всего текста Конституции Украины. «В связи с этим Партия регионов в дальнейшем не будет принимать участие в работе этого Совета», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.
Справка УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 27 декабря 2007 года своим указом создал Национальный конституционный совет, а 18 февраля 2008 года утвердил его персональный состав в количестве 97 человек.
23 февраля в статье “Украине нужна Конституция национального творения” для еженедельника “Зеркало недели” В.ЮЩЕНКО заявил, что нужно разработать абсолютно новый проект Конституции, который должен быть или одобрен парламентом, или – если этого не случится – на референдуме по народной инициативе без участия Верховной Рады.