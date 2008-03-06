Ющенко говорит, что регионалы могут стоять на обочине, если хотят

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что выход Партии регионов из Национального конституционного совета не повлияет на процесс внесения изменений в Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Казахстане В.ЮЩЕНКО сказал, что каждая политическая сила может самостоятельно принимать решение относительно участия в этом процессе: «Это право политической силы. Она может стоять в стороне и смотреть, как реализовываются инициативы Президента путем Всеукраинского референдума».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что он использует свое конституционное право относительно формирования нового Основного Закона. В то же время глава государства отметил, что он хотел бы это делать при участии политических сил, специалистов этой сферы, а также парламента. Он выразил благодарность тем политическим силам, которые поддерживают его стремление внести изменения в Конституцию. Президент подчеркнул, что речь идет не о личностном конфликте, а о конфликте институтов, который был заложен неудачной политической реформой в 2004 году. «И это нужно исправлять», - подчеркнул Президент, напомнив данные последних социологических опросов, согласно с которыми две трети украинских граждан поддерживают вопрос формирования новой Конституции и готовы принимать участие в соответствующем референдуме.

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 марта, Партия регионов прекратила свое участие в работе Национального конституционного совета при Президенте Украины. Как заявил член фракции Партии регионов Александр ЛАВРИНОВИЧ, это связано с тем, что рабочая группа, созданная в составе этого Конституционного совета, начала пересмотр всего текста Конституции Украины. «В связи с этим Партия регионов в дальнейшем не будет принимать участие в работе этого Совета», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Справка УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 27 декабря 2007 года своим указом создал Национальный конституционный совет, а 18 февраля 2008 года утвердил его персональный состав в количестве 97 человек.

23 февраля в статье “Украине нужна Конституция национального творения” для еженедельника “Зеркало недели” В.ЮЩЕНКО заявил, что нужно разработать абсолютно новый проект Конституции, который должен быть или одобрен парламентом, или – если этого не случится – на референдуме по народной инициативе без участия Верховной Рады.