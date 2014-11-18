Суд освободил обвиняемого в покушении на Путина Адама Осмаева
13:16, 18 ноября 2014Политика
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Только что Приморский районный суд Одессы признал гражданина России виновным в незаконном обращении со взрывчатыми веществами, неосторожном уничтожении чужого имущества и подлоге документа, приговорив к 2 годам 9 месяцам 14 дням тюремного заключения.
Осмаев вышел на свободу / Думская
Осмаев уже отбыл этот срок в следственном изоляторе, поэтому его освободили прямо в зале судебных заседаний, сообщает Думская.
Ранее, напомним, с мужчины были сняты обвинения в терроризме.
Читайте такжеСупруга обвиняемого в покушении на Путина Осмаева идет на выборы в РадуПрисутствующие встретили приговор аплодисментами и криками «Слава Украине!» Осмаеву задали вопрос о планах. Он сказал, что планов пока нет, и попросил зал «беречь Украину».
Напомним, ранее отец Осмаева заявлял, что обвинения против его сына могли сфабриковать российские спецслужбы в качестве мести за деятельность отца, бывшего гендиректора компании "Чеченнефтепродукт".
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