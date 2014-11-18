Суд освободил обвиняемого в покушении на Путина Адама Осмаева

Осмаев уже отбыл этот срок в следственном изоляторе, поэтому его освободили прямо в зале судебных заседаний, сообщает Думская.

Ранее, напомним, с мужчины были сняты обвинения в терроризме.

Читайте такжеСупруга обвиняемого в покушении на Путина Осмаева идет на выборы в РадуПрисутствующие встретили приговор аплодисментами и криками «Слава Украине!» Осмаеву задали вопрос о планах. Он сказал, что планов пока нет, и попросил зал «беречь Украину».

Напомним, ранее отец Осмаева заявлял, что обвинения против его сына могли сфабриковать российские спецслужбы в качестве мести за деятельность отца, бывшего гендиректора компании "Чеченнефтепродукт".