СМИ: "Покушение" на Путина в Одессе могли сфабриковать из-за чеченской нефти

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на сюжет программы "Гроші".

Два года назад чеченцу Адаму Осмаеву предъявлены обвинения, что он якобы пытался убить Владимира Путина в Одессе. Только после побега Виктора Януковича из Украины отец подсудимого Асламбек Осмаев осмелился заговорить с журналистами.

"Я бывший генеральный директор "Чеченнефтепродукт", организации которая занималась нефтеобеспечением Чечни", - рассказал программе "Гроші" мужчина.

Читайте такжеАдвокат обвиняемого в подготовке покушения на Путина заявляет о пропаже вещдоковАдвокат Адама утверждает, что тот не собирался готовить покушение, а в Одессе скрывался от российских спецслужб. Когда ему позвонил друг и попросил принять еще двух бизнесменов из России, Адам снял квартиру неподалеку от своей. Через неделю в арендуемую квартиру посреди Одессы приехала камера Первого канала РФ и раздался взрыв.

"Эти оперативные съемки каким-то образом попали на российское телевидение. Но представьте себе, что этих видеозаписей нет в материалах следствия", - говорит адвокат Ибрагим Татиев. Через несколько дней дом Осмаевых атаковала целая армия правоохранителей - более сотни альфовцев и Фсбшников захватили дом, где были Адам и его больной отец со своей женой.

Читайте такжеЖена обвиняемого в подготовке покушения на Путина Осмаева просит руководство Украины признать ее мужа политзаключеннымОсмаева-старшего с женой несколько дней тайно держали в гостинице в центре Одессы без еды и лекарств.

Главного свидетеля Илью Пьянзина (якобы соучастника покушения и гражданина Казахстана), который чудом пережил взрыв, почему-то быстро вывезли в Россию. Там он пишет признание, которое становится краеугольным камнем всего скандала. На основании одной этой бумажки российский суд решает, что взрыв в Одессе - это покушение на российского президента.

Показания Пьянзина поражают своей фантастичностью: информацию о передвижения Путина "террористы" искали в интернете, а вещества для взрывчатки (полтонны динамита) купили на рынке.

Бывший распорядитель чеченской нефти Асламбек Осмаев утверждает, что путинские спецслужбы таким образом решили отомстить за то, что он не подарил нефть российским олигархам. Именно Осмаев вместе с бывшим президентом Чечни, отцом Рамзана Кадырова, не дали компании "Роснефть" присвоить чеченскую нефть.

"Я нашел поддержку у Кадырова-старшего. Он сильно помогал мне в этой войне", - говорит Осмаев. Через неделю после победы Кадыров-старший погиб, а его место занял сын - Рамзан Кадыров.

"После смерти Кадырова-старшего я пошел к его сыну. Он интерес не проявил. Может, ему "Роснефть" предложила что-то другое", - говорит мужчина

Напомним, жена Адама Осмаева Амина полгода провела на Майдане, а сейчас воюет на Востоке.