РФ стремится использовать проведение Чемпионата мира по футболу для восстановления своей репутации - Порошенко

По убеждению президента Украины, Чемпионат мира по футболу 2018 года стал геополитическим вопросом.

Президент Петр Порошенко убежден, что Россия стремится использовать проведение финальных матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года для восстановления своей репутации на международной арене.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом он сказал в интервью немецкому изданию «Фокус».

«Это - чистый инструмент пропаганды, чтобы хоть немного отбелить запятнанную репутацию России. Это не имеет ничего общего со спортом. Это - вопрос геополитики», - сказал глава государства.

Порошенко также выразил мнение, что «каждый должен лично решать, ехать туда или нет».

Финал Чемпионата мира по футболу-2018 состоится в РФ с 14 июня по 15 июля.