Группа европарламентариев объявила политический бойкот ЧМ-2018 в России

Из-за нынешнего антизападного курса Кремля странам-членам ЕС стоит присоединиться к политическому бойкоту Великобританией и Исландией нынешнего Чемпионата мира по футболу в России, считают 60 членов Европарламента.

60 членов Европейского парламента призвали страны-члены ЕС к политическому бойкоту нынешнего Чемпионата мира по футболу в России. Соответствующее обращение группы европарламентариев обнародовали в пятницу, 20 апреля.

По мнению евродепутатов, к такому шагу подталкивают прежде всего действия самой России, например, отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое авторы обращения назвали "издевательством" над европейским ценностям, передает DW.

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Европарламентарии, которые подписали обращение, представляют пять фракций Европарламента и 16 стран. На их взгляд, странам-членам ЕС следует взять пример с Великобритании и Исландии, чтобы не "усиливать авторитарный и антизападный курс российского президента".

Авторы письма также обращают внимание на неудовлетворительное состояние дел с защитой прав и свобод в России, в частности, нарушение свободы слова. Указывается на недопустимость приветствовать российского президента Владимира Путина за руку на стадионах, когда критики его режима сидят за решеткой, а независимые журналисты постоянно подвергаются опасности.

Инициатором этого обращения была представительница фракции Зеленых Ребекка Хармс. По ее словам, президент Путин не может быть радушным хозяином Чемпионата мира, пока в Сирии и Украины продолжается война, а также пока он поддерживает правоэкстремистские и антидемократические партии в ЕС и пытается повлиять на выборы, передает "Цензор.НЕТ".

Ранее журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщал, что ряд стран ЕС может объявить дипломатический бойкот ЧМ-2018 в России.