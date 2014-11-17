СНБО: Украина готова дать отпор российской агрессии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Украинские военные должны быть готовы к развитию любой ситуации, в том числе агрессии. Для этого уже подготовлена первая линия обороны, усилены наши подразделения, сняты с расконсервирования дополнительные технические средства обороны, огневые средства поражения, подготовлены дополнительные подразделения людей, которые сейчас находятся в активном резерве и готовы отправиться в любом направлении, где произойдет агрессия», - отметил Лысенко.

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