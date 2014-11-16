Порошенко: Украина готова к сценарию полномасштабной войны с Россией

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild, передает DW.

"Мы подготовились к сценарию полномасштабной войны, - сообщил глава украинского государства. - Украинская армия находится в гораздо лучшем состоянии, чем всего пять месяцев назад".

Читайте такжеПорошенко: Армия способна и готова защитить границы Украины

Президент также подчеркнул, что сейчас Украина "не хочет ничего так, как мира", но, к сожалению, сейчас вынуждена обдумывать наихудшие сценарии.

Как сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны Украины обнародовал в воскресенье данные о том, что пророссийские боевики и российские войска в зоне АТО готовятся к наступлению.

"Фиксируются признаки подготовки террористов и российских войск к проведению наступательных операций", - заявил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, слова которого приводятся на сайте центра.