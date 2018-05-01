Избиение Найема: трем задержанным кавказцам грозит до 4 лет лишения свободы

В прокуратуре сообщили, что напавшим на Найема объявили подозрение по статье, санкция которой предусматривает до 4 лет лишения свободы.

За нападение на народного депутата Мустафу Найема трое молодых кавказцев могут отправиться в тюрьму. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Трем задержанным по подозрению в нападении объявлено подозрение по ч.2 ст. 296 УК Украины (хулиганство), санкция которой предусматривает до 4 лет лишения свободы, что является более суровым наказанием, чем за ч.1 ст.122 УК Украины (умышленное телесное повреждение средней тяжести)", - написала она в Facebook.

"Судебно-медицинская экспертиза о степени полученных М.Найемом травм будет обязательно назначена и проведена, но после завершения его лечения в медицинском учреждении", - отметила пресс-секретарь прокуратуры.

"Это мужчины 1999 и 1996 г.р. Двое из них имеют гражданство РФ и находятся на территории Украины на основании удостоверений о временном проживании, еще один - гражданин Украины", - сообщили ранее в прокуратуре Киева.

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"Заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно нанес депутату удар в лицо, причинив последнему телесные повреждения средней степени тяжести. Его действия квалифицированы по ч.2 ст. 296 УК Украины и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. Принимаются меры для установления его местонахождения и объявления в розыск", - также сообщили в прокуратуре.

Максимец сообщила, что он успел за два часа покинуть территорию Украины и вылететь в Баку.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля в центре Киева Найема подрезал Mercedes G-Wagen, он не пропустил автомобиль и вызвал полицию. На место инцидента подъехал BMW, произошла драка, впоследствии Найема прооперировали.