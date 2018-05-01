"Били ногами, неоднократно терял сознание во время драки": брат Найема рассказал об избиении нардепа

У Мустафы Найема также появились боли в области спины, утверждает его брат.

Во время драки, произошедшей 30 апреля в Киеве, нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем несколько раз терял сознание.

Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сообщил его брат Маси Найем.

"Мустафа чувствует себя плохо. До пяти утра, уже после того, как ему сделали операцию, он давал показания в полиции, чтобы максимально быстро найти тех, кто это сделал. Мустафа сдал анализы на алкоголь – у него 0,0 промилле. Сейчас ему колют обезболивающее. У Мустафы появились боли в области спины – били ногами. Он неоднократно терял сознание во время драки. Сотрясение мозга и перелом челюсти подтверждены. В настоящее время продолжаются обследования. Врачи не сделали окончательные заключения. Сколько он пролежит в больнице – неизвестно", – отметил Найем.

По его словам, правоохранители работают в штатном режиме.

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"Полиция пока не задержала того, кто первым ударил Мустафу. Однако задержаны другие участники инцидента. Да, они тоже наносили удары, но тот, который начал драку, по-прежнему на свободе. Дело резонансное, полиция работает в штатном режиме. Они ищут виновного. Уже открыто уголовное производство. Причем там не одна статья, а несколько. Какие точно – сказать не могу", – подчеркнул Найем.

Инцидент с участием депутата Верховной Рады от Блока Петра Порошенко Мустафы Найема в центре Киева произошел вечером 30 апреля. Депутат утверждает, что не уступил дорогу автомобилю, нарушавшему правила дорожного движения, и вызвал полицию.

Друзья водителя избили политика, у него сломана челюсть.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что напавшие на Найема – студенты Киевского национального университета, чеченцы по национальности.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. И после того, как поступила информация от врачей, дополнительно начали уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (умышленное телесное повреждение средней тяжести).

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко сообщил, что двое участников конфликта – граждане России.