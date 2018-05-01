Нападавшим на нардепа Найема объявили подозрения

Задержанным объявлено о подозрении по статье "хулиганство", решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Злоумышленникам, причастным к хулиганским действиям и нанесению телесных повреждений народному депутату Украины Мустафе-Маси Найему, объявлены подозрения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"В настоящее время трое участников конфликта, причастных к нападению на депутата и его избиению, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Это мужчины 1999 и 1996 г.н. Двое из них имеют гражданство РФ и находятся на территории Украины на основании удостоверений о временном проживании, еще один - граждан Украины", - говорится в сообщении.

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Задержанным объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

"Кроме того, заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно нанес депутату удар в лицо, причинив последнему телесные повреждения средней степени тяжести. Его действия квалифицированы по ч.2 ст. 296 УК Украины и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. Принимаются меры для установления его местонахождения и объявления в розыск", - сообщили в прокуратуре.

Также отмечается, что автомобиль "Мерседес Геленваген", на котором двигались злоумышленники, изъят и помещен на штрафплощадку.

Напомним, инцидент с участием депутата Верховной Рады от Блока Петра Порошенко Мустафы Найема в центре Киева произошел вечером 30 апреля.

Полицейские установили, что потерпевший двигался в собственном автомобиле в направлении Бессарабской площади. На дороге его подрезал «Мерседес», началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. В ходе конфликта один из незнакомцев ударил депутата в лицо. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Для розыска автомобилей правоохранители ввели план «перехват», и вскоре разыскиваемый «Мерседес» нашли, а неподалёку задержали трех человек, которые принимали участие в конфликте, их доставили в управление полиции. Личность еще одного участника конфликта - водителя BMW - полиция установила, но его пока не удалось найти.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что напавшие на Найема – студенты Киевского национального университета, чеченцы по национальности.