Россия подготовила седьмой "гумконвой" для Донбасса

Седьмая автоколонна МЧС России с "гуманитарной помощью" для Донбасса сформирована и готова к отправке.

Об этом ТАСС сообщил замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Олег Воронов.

"В Ростовской области завершено формирование очередной автоколонны с гуманитарной помощью. Уже в ближайшее время она выдвигается на Донбасс", - сказал он.

Время отправки колонны пока уточняется.

По словам Воронова, загрузка автомобилей осуществлялась в Ростовской области, куда из различных регионов России доставлялись необходимые "гуманитарные грузы".

"Национальным центром управления в кризисных ситуациях МЧС заранее была определена логистика доставки гуманитарной помощи в Ростовскую область, где формировалась колонна. Ежедневно в этот регион прибывали порядка 10 грузовых автомобилей с необходимыми грузами", - сказал Воронов.

Читайте также"Гуманитарный конвой" от Путина привез тренажеры для обучения боевиковСправка УНИАН. Первую колонну в составе 280 грузовиков с «гуманитарной помощью» на Донбасс власти России направили в одностороннем порядке. 22 августа российские «КамАЗы» прорвались через украинский пункт пропуска «Изварино», который контролируется боевиками.

24 августа в Министерстве обороны Украины заявили, что на грузовиках российского «гуманитарного конвоя» было вывезено оборудование украинских стратегических предприятий.

Второй российский "гуманитарный конвой" въехал на территорию Украины, оккупированную российской армией и пророссийскими террористами, 13 сентября.

На следующий день пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой сообщил, что второй российский «гуманитарный конвой» из 216 машин уже покинул территорию Украины через пункт пропуска "Изварино" Луганской области.

МИД Украины потребовал от России прекратить провокации с так называемыми «гуманитарными конвоями».

Последний "гуманитарный конвой" также завез разнообразное оборудование для обустройства полигона непосредственно на оккупированных территориях и тренажеры для обучения боевиков специальностям в различных военных областях.