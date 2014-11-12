МЧС РФ пакует седьмой гумконвой для Донбасса

Об этом сообщил замглавы ведомства Владимир Степанов, пишет ТАСС.

По его словам, все грузы, которые будут направлены в Донецк и Луганск, сосредотачиваются в Ростовской области.

"Они доставляются из различных регионов РФ, сбор гуманитарной помощи осуществляется во взаимодействии с субъектами РФ", - отметил замглавы МЧС. Он уточнил, что грузы в том числе отправляются грузовыми автомобилями МЧС из Ногинского спасательного центра. Сегодня, 12 ноября, порядка 10 грузовых автомашин отправились в Ростовскую область.

Читайте такжеОБСЕ: 7 из 10 грузовиков российского гумконвоя были бензовозами

"Колонна будет формироваться в этом регионе, как только грузы будут собраны в необходимом количестве, она отправится в Донбасс", - сказал Степанов.