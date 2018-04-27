Почти сотня нардепов-миллионеров арендует жилье за госсредства (список)

В 2017 году депутаты получили более 32 млн гривень компенсации на аренду жилья, однако далеко не все реально нуждались в этих льготах.

В 2017 году 92 народных депутата-миллионера получили от государства компенсацию на оплату жилья или наем гостиничного номера.

Из 175 депутатов, которые получили компенсацию, у 92 в собственности денежных активов на сумму свыше миллиона гривень (или эквивалент). Эти данные есть в электронных декларациях нардепов за прошлый год, говорится в исследовании КИУ.

Наибольший процент депутатов-миллионеров, которые получили компенсацию, в группе "Видродження" – 33% (8 депутатов из всего 24).

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"Среди самых богатых депутатов группы, которым были выплачены средства: Евгений Геллер (172 млн грн денежных активов), Юрий Шаповалов (45 млн), Артем Ильюк (25 млн), Антон Киссе (22 млн), Виталий Барвиненко (16 млн)", - говорится в сообщении Комитета избирателей.

На втором месте по проценту миллионеров внефракционные депутаты – 28% (15 депутатов из 54). Среди них – Евгений Мураев (94 млн), Анатолий Денисенко (81 млн), Борислав Розенблат (43 млн), Александр Дубинин (20 млн), Сергей Мельничук (8 млн).

Также компенсацию получили около 20% депутатов-миллионеров из «Воли Народа» (4 депутата), НФ (17 депутатов), БПП (29 депутатов), «Самопомочи» (5 депутатов), Радикальной партии Олега Ляшко (4 депутата) и 15% депутатов ВО «Батькивщина» (3 депутата) и «Оппозиционного блока» (7 депутатов).

"В 2017 году депутаты получили более 32 млн гривень компенсации на аренду жилья. Однако далеко не все из них реально нуждались в этих льготах. Формально закон позволяет компенсировать средства на аренду жилья или наем гостиничного номера для депутатов, которые: а) не обеспеченные жильем в Киеве; б) место жительства находится на расстоянии более 30 км от столицы. Мы считаем, что эта процедура должна быть кардинально усовершенствована. В частности, нужно предусмотреть, что на компенсацию средств не могут претендовать лица, которые, согласно их заявлениям, имеют достаточно финансов для самостоятельного найма жилья", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Список депутатов-миллионеров, которым были выплачены средства для компенсации стоимости аренды жилья или гостиничного номера в 2017 году:

Амельченко Василий

Бабий Юрий

Балицкий Евгений

Барвиненко Виталий

Березкин Станислав

Билоцерковец Дмитрий

Игорь Бриченко

Бублик Юрий

Валентиров Сергей

Вознюк Юрий

Гальченко Андрей

Геллер Евгений

Головко Михаил

Голубов Дмитрий

Горват Роберт

Гуляев Василий

Демчак Руслан

Денисенко Анатолий

Денисенко Андрей

Валентин Дидыч

Дмитрий Добродомов

Драюк Сергей

Дубинин Александр

Александр Жолобецкий

Ивченко Вадим

Ильюк Артем

Ищейкин Константин

Николай Кадикало

Кацер – Бучковская Наталья

Антон Киссе

Кот Андрей

Кобцев Михаил

Колесников Дмитрий

Аркадий Корнацкий

Кошелева Алена

Кришин Олег

Ксенжук Александр

Кудлаенко Сергей

Куприенко Олег

Виталий Куприй

Курило Виталий

Куриный Максим

Лабазюк Сергей

Лаврик Олег

Ланьо Михаил

Лапин Игорь

Лубинец Дмитрий

Лунченко Валерий

Маркевич Ярослав

Мартовицкий Артур

Марченко Александр

Мельничук Иван

Мельничук Сергей

Молоток Игорь

Мосийчук Игорь

Мураев Евгений

Мусий Олег

Нестеренко Вадим

Одарченко Юрий

Осуховский Олег

Павлов Константин

Парубий Андрей

Пастух Тарас

Поляков Максим

Пономарев Александр

Александр Ревега

Рыбак Иван

Розенбал Борислав

Романовский Александр

Рябчин Алексей

Семенуха Роман

Сидорович Руслан

Сидорчук Вадим

Скорик Николай

Соловей Юрий

Сольвар Руслан

Спиваковский Александр

Ткачук Геннадий

Тригубенко Сергей

Унгурян Павел

Урбанский Александр

Фаермарк Сергей

Хлань Сергей

Хмиль Михаил

Чекита Геннадий

Шаповалов Юрий

Шипко Андрей

Шкварилюк Владимир

Шпенов Дмитрий

Тарас Юрик

Юринец Оксана

Юрчишин Петр

По данным за март 2018 года, компенсацию на аренду жилья продолжают получать 173 народных депутата.