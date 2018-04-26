В Чехии окончательно ликвидировали фейковое "представительство ДНР"

Суд подтвердил решение суда Остравы о незаконности деятельности и ликвидации этой «организации».

Верховный суд Чехии окончательно ликвидировал так называемое «представительство ДНР» в городе Острава.

Об этом посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис сообщил в Twitter.

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«Фейковое "представительство" российской оккупационной администрации на Донбассе в чешском г. Острава окончательно ликвидировано. Сегодня чешский Верховный суд подтвердил прошлогоднее решение суда Остравы о незаконности деятельности и ликвидации этой "организации"», - написал посол.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября 2016 года представители террористической группировки «ДНР» устроили в Остраве открытие своего «представительского центра», который они назвали «своим первым дипломатическим учреждением» в Европе.

МИД Чехии заверил, что никаких дипломатических полномочий учреждение не имеет и зарегистрировано как общественное объединение. В дипломатическом ведомстве Чехии тогда сообщали, что решили через суд добиваться ликвидации этой организации.

В июне 2017 года суд города Острава ликвидировал так называемое «представительство ДНР» как незаконное.